Elenco do Flamengo reunido no gramado do Maracanã antes de derrota para o Fluminense - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/10/2024 10:00

Vasco e Fluminense. Rio - O Flamengo disputou seu último clássico no segundo turno do Campeonato Brasileiro na quinta-feira (17). No período, o Rubro-Negro conquistou somente um ponto em nove disputados nas partidas contra Botafogo

Com a derrota para o Flu na última quinta (17), o Rubro-Negro se manteve na quarta posição na tabela, com 51 pontos, e perdeu a chance de se aproximar da briga pelo título. Com a derrota para o Flu na última quinta (17), o Rubro-Negro se manteve na quarta posição na tabela, com 51 pontos, e perdeu a chance de se aproximar da briga pelo título.

De olho na Copa do Brasil

O Flamengo ainda pode disputar dois clássicos neste fim de temporada: contra o Vasco, na decisão da Copa do Brasil.



Os rivais brigam por uma vaga na final e podem selar a classificação neste fim de semana. O Rubro-Negro, com a vantagem do empate, enfrenta o Corinthians, neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.



Já o Cruz-Maltino terá que vencer o Atlético-MG por dois gols ou mais de diferença para avançar. O duelo acontece neste sábado (20), às 18h30 (também de Brasília), em São Januário.



Em caso de empate no placar agregrado, a vaga será definida nos pênaltis.