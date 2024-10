Flamengo foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/10/2024 08:00 | Atualizado 18/10/2024 09:04

Rio - Apesar da dolorosa derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na noite da última quinta-feira (17), no Maracanã, o Flamengo quer "virar a chave" logo de olho na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Após 10 dias de treinos durante a Data Fifa, o Rubro-Negro sabe que deixou a desejar no segundo tempo do clássico e que isso acabou custando caro. Mas já trabalha para que o tropeço contra o Flu se torne página virada.

"Domingo é um novo jogo. O resultado não interfere. Eles conseguiram vencer, sim, mas a gente sabe que temos três dias, que o jogo de domingo é especial, a gente está com a vantagem de 1 a 0. Sabemos que será um jogo duro, mas temos que pensar o que melhorar, descansar e ficar concentrados para domingo, que é uma final para a gente", afirmou o goleiro Rossi, um dos poucos que se salvaram pelo lado rubro-negro no clássico.

O discurso vai de encontro ao do técnico Filipe Luís. O treinador lamentou sua primeira derrota no comando do Flamengo, mas ressaltou a importância do jogo contra o Timão.

"Sempre é ruim perder, obviamente eu sabia que viria à coletiva com resultado negativo. Triste que tenha sido num clássico e às vésperas da semifinal da Copa do Brasil. Duro, mas o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para se superar recuperar e recuperar a confiança. Temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo, que é vital", disse o ex-lateral.

Brasileiro ainda é possível?

Apesar do foco na semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo ainda não jogou a toalha pelo título do Brasileirão. Mesmo com a dificuldade, o clube quer seguir acreditando na caça aos líderes até o fim.

"Somos o Flamengo e não podemos deixar nenhuma competição de lado. A gente tem que continuar brigando no Brasileiro. Falta muito ainda. Ninguém sabe o que pode acontecer", declarou Rossi.

Com a derrota para o Fluminense, o Flamengo segue na quarta colocação do Brasileirão, com 51 pontos, nove a menos do que o líder Botafogo. O time volta a campo no domingo, quando joga na Neo Química Arena pelo empate com o Corinthians para ir à final da Copa do Brasil.