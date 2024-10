Hugo Souza em treino do Corinthians - Rodrigo Coca/Corinthians

Hugo Souza em treino do CorinthiansRodrigo Coca/Corinthians

Publicado 19/10/2024 12:00

Rio - O Corinthians terá de pagar mais uma multa ao Flamengo para utilizar Hugo Souza em um confronto entre os clubes. Isso porque o clube paulista tinha até a última sexta-feira (18) para finalizar a compra dos 50% dos direitos econômicos do goleiro, o que não aconteceu.

Leia mais: Flamengo tem desempenho ruim em clássicos no segundo turno do Brasileirão



Sendo assim, precisará enviar R$ 500 mil ao Rubro-Negro até segunda (21), de acordo com o site 'ge'. Neste domingo, as equipes medem forças na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), para definir quem avançará à final da Copa do Brasil. Na ida, os cariocas venceram por 1 a 0. Sendo assim, precisará enviar R$ 500 mil ao Rubro-Negro até segunda (21), de acordo com o site 'ge'. Neste domingo, as equipes medem forças na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), para definir quem avançará à final da Copa do Brasil. Na ida, os cariocas venceram por 1 a 0.

Leia mais: Gabigol ganha sequência no Flamengo, mas segue pouco efetivo



Hugo Souza é um dos destaques do Corinthians desde que chegou ao clube. Ele, inclusive, evitou que o Flamengo abrisse vantagem maior no Maracanã com boas defesas. Além disso, pode ser importante em uma eventual disputa de pênaltis. Hugo Souza é um dos destaques do Corinthians desde que chegou ao clube. Ele, inclusive, evitou que o Flamengo abrisse vantagem maior no Maracanã com boas defesas. Além disso, pode ser importante em uma eventual disputa de pênaltis.

Entenda a situação do goleiro





Para ficar com arqueiro, o Timão terá de pagar cerca de R$ 4,8 milhões ao Flamengo em quatro parcelas com vencimento em janeiro e julho de 2025 e 2026, respectivamente. Faz parte do negócio a aprovação de um fiador. Neste caso, apresentou o mesmo de uma Emprestado pelo Rubro-Negro até o fim deste ano, Hugo Souza poderia ter sido comprado pelo Corinthians desde 10 de outubro. Os paulistas sinalizaram o desejo de fechar o negócio, mas pararam na reprovação da garantia financeira apresentada aos cariocas.Para ficar com arqueiro, o Timão terá de pagar cerca de R$ 4,8 milhões ao Flamengo em quatro parcelas com vencimento em janeiro e julho de 2025 e 2026, respectivamente. Faz parte do negócio a aprovação de um fiador. Neste caso, apresentou o mesmo de uma dívida em aberto pela compra do lateral Matheuzinho , no início deste ano.

O clube carioca, porém, negou a empresa que seria responsável pelo pagamento do valor acordado em caso de inadimplência do Corinthians. Por isso, a compra de Hugo Souza depende de uma nova garantia apresentada pelo Timão, que agora precisará pagar multa para escalar o goleiro na semifinal.

Em 2024, o clube paulista já gastou R$ 1 milhão para utilizá-lo contra o Flamengo, já que esteve em campo no jogo entre as duas equipes no segundo turno do Brasileirão e na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil.