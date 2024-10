Gabigol no embarque do Flamengo rumo a São Paulo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/10/2024 09:20

São Paulo - O hotel em que os jogadores do Flamengo estão hospedados antes de enfrentarem o Corinthians pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil foi alvo de um intenso foguetório na madrugada deste domingo (20).

A ação teve várias "ondas" e início antes das 2h da manhã, segundo o site 'ge'. O barulho foi suficiente para acordar muitos hóspedes.

As equipes medem forças às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em busca de uma vaga na decisão do torneio. O Rubro-Negro terá a vantagem do empate, já que venceu no Maracanã por 1 a 0