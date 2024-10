Rodolfo Landim no lançamento da chapa UniFla à presidência do Flamengo - Divulgação X/Twitter

Publicado 20/10/2024 08:42

Enquanto a equipe do técnico Filipe Luís embarcava para São Paulo onde neste domingo (20) enfrentará o time do Corinthians no 2º jogo da semifinal da Copa do Brasil, Rodolfo Landim participava de um evento na Gávea.



O encontro que aconteceu neste sábado (19) foi destinado aos consulados e embaixadas da equipe rubro-negra.



Estavam presentes Rodrigo Dunshee de Abranches, candidato a presidência do clube pela chapa UniFla, Maurício Gomes de Matos, candidato pela Chapa Mengão Maior e Wallim Vasconcelos, candidato a presidência do clube pela chapa Flamengo em Outro Patamar.



Luís Eduardo Baptista, candidato pela chapa Raça, Amor e Gestão, também esteve no clube em campanha, mas não participou do evento dos consulados e embaixadas.



Rodolfo Landim aproveitou a ocasião para registrar em foto os três candidatos que participaram do evento deste sábado (19).



Rodolfo Landim reúne Rodrigo Dunshee, Maurício Gomes de Matos e Wallim Vasconcelos em evento de Embaixadas e Consulados no último sábado (19) na Gávea. Foto: Reprodução Internet







"Eu preciso dar alguns dados para vocês porque tem muita coisa sendo falada e trabalhando contra o nosso estádio." Assim Rodolfo Landim iniciou seu discurso.



"A primeira coisa que quero dizer a vocês é a seguinte. A gente conseguiu um negócio espetacular, nós compramos um terreno por um valor muito barato e associado a este terreno deveríamos pagar uma coisa que é chamada de potencial construtivo. Algo como R$ 450, R$ 500 milhões que nós convencemos o nosso prefeito a tirar deste projeto e passar para outros terrenos. Ou seja, nós compramos um terreno muito bom, vamos construir um estádio grande e vamos pagar zero de um potencial construtivo." Disse Landim.



O presidente rubro-negro ainda deu a fórmula para a capacitação de receitas para construção do estádio sem impactar no desempenho financeiro que o clube possui atualmente.

Imagem do interior do estádio do Flamengo segundo chapa UniFla Foto: Divulgação redes sociais UniFla

"Temos o compromisso formal do nosso prefeito de nos dar o potencial construtivo aqui da Gávea, que é uma área enorme, que poderia ter uma construção muito maior, para que a gente possa utilizar como moeda para a construção do nosso estádio. Isso dá mais 500 milhões de reais. Então estou dizendo para vocês o seguinte, quem disse que a gente não tinha dinheiro para fazer isso, nós compramos o terreno, tiramos R$ 500 milhões de custo e adicionamos R$ 500 milhões de dinheiro para o nosso projeto." Afirmou Rodolfo Landim.



O atual mandatário rubro-negro pediu a confiança dos associados para seguir com o projeto de construir o estádio do Flamengo.



"Nós teremos condições de construir o nosso estádio sem impactar em nada o desempenho financeiro que nós já temos hoje. Isso é a minha palavra e eu acho que eu devo ter já conseguido alguma credibilidade com vocês ao longo destes 5 anos e 3 meses. "



Potencial construtivo é a medida que indica a quantidade máxima de construção que pode ser feita em um terreno ou área. Ele é um conceito importante no planejamento urbano, pois permite o desenvolvimento local de forma sustentável.



O potencial construtivo é importante para o planejamento urbano porque permite: preservar o meio-ambiente, preservar o patrimônio histórico e cultural, considerar a densidade populacional da região, investir em infraestrutura urbana de serviços essenciais.



E pode ser transferido, ou seja, o proprietário de um lote pode transferir o seu potencial construtivo para outro lote.



Rodolfo Landim presidirá o Flamengo até o dia 31 de dezembro deste ano e conta com Rodrigo Dunshee para dar seguimento ao projeto desenvolvido por ambos para a construção do estádio.



A eleição para presidente do Flamengo ocorrerá no dia 9 de dezembro na Gávea.