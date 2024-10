Jogadores do Manchester City comemoram gol marcado por John Stones no minuto final do confronto - Adrian Dennis / AFP

Publicado 20/10/2024 12:35 | Atualizado 20/10/2024 12:36

Inglaterra - No último lance, o Manchester City conseguiu vencer o Wolverhampton, por 2 a 1, de virada, fora de casa, e assumiu a liderança do Campeonato Inglês. O gol salvador foi marcado pelo zagueiro John Stones.

O Wolves saiu na frente logo aos sete minutos da primeira etapa: Semedo recebeu livre no meio-campo, carregou pela esquerda e cruzou para Larsen empurrar para dentro.

Com jogo truncado e o time da casa bem postado, Gvardiol arriscou de fora da área para empatar o confronto aos 32, em bonito chute colocado. No fim, Savinho quase virou para o City, mas parou em boa defesa do goleiro José Sá.

O segundo tempo começou com mais uma grande chance dos visitantes: o ponta-direita cruzou e a bola passou na frente de Haaland, que não alcançou por pouco. A equipe comandada por Pep Guardiola imprimiu forte pressão e o Wolverhampton sustentou até o último lance, quando Stones cabeceou para selar a vitória.

Agora, o Manchester City é o líder do Campeonato Inglês, com 20 pontos, e precisa secar o Liverpool. Os Reds, que tem 18, podem reassumir a ponta da tabela se superarem o Chelsea, em casa.