Elenco do Fluminense reunido no gramado do MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 20/10/2024 11:20

Rio - Principal contratação do Fluminense nesta temporada, Thiago Silva foi um dos grandes responsáveis pela arrancada tricolor para fugir da zona de rebaixamento. Com a sua chegada, o setor defensivo, que era um dos maiores problemas da equipe, passou a ter mais segurança.

Aproveitamento com Thiago Silva

Desde que retornou ao Fluminense, o defensor esteve em campo 13 vezes. Ao todo, foram oito vitórias, dois empates e três derrotas.



O Tricolor, com a participação do camisa 3, chegou a ficar sete rodadas seguidas sem sofrer gol no Campeonato Brasileiro.

Situação na tabela