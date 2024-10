Hulk em ação no duelo com o Vasco, em São Januário - Pedro Souza / Atlético-MG

Hulk em ação no duelo com o Vasco, em São JanuárioPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 20/10/2024 08:40 | Atualizado 20/10/2024 08:42

Rio - Atacante do Atlético-MG, Hulk foi o responsável por marcar o gol que deu a classificação ao Galo no empate em 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, no último sábado (19) . Após o confronto, o camisa 7 revelou que contou com um auxílio especial para superar o goleiro Léo Jardim.

"Agradeço ao meu scout, que faz um trabalho excepcional. Ele falou que a chance de fazer gol seria no canto direito no alto do goleiro, ou cruzado no canto esquerdo, no chão", contou em entrevista ao 'SporTV'."Na primeira oportunidade que eu tive de bater no canto direito no alto, fui feliz", disse.Hulk balançou a rede aos 36 minutos da segunda etapa. Ele recebeu passe de Gustavo Scarpa e, com categoria, bateu de chapa no ângulo direito de Léo Jardim.