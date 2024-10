Barcelona goleou o Sevilla pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol - Josep Lago / AFP

Publicado 20/10/2024 21:45

Barcelona (ESP) - Com grande atuação coletiva, o Barcelona goleou o Sevilla por 5 a 1, neste domingo (20), na Catalunha, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Lewandowski e Pablo Torre marcaram dois cada, enquanto Pedri marcou um. Idombo descontou para os visitantes.

O Barcelona dominou o jogo desde o primeiro tempo. Nos 45 minutos iniciais, o Sevilla praticamente não viu a cor da bola, e o Barça fez 3 a 0. Lewandowski abriu o placar em cobrança de pênalti, aos 23, e logo depois Pedri ampliou, aos 28. Por fim, Lewa fez o terceiro, aos 38.

Já na etapa final, o Barcelona diminuiu o ritmo e controlou o jogo. Gavi entrou durante a partida e voltou a jogar após quase um ano longe dos gramados. O Barça só aumentou a vantagem aos 36 com Pablo Torre, mas o Sevilla descontou com Idombo aos 41. Porém, Torre fez de falta, aos 43, e fechou o placar.

O resultado manteve o Barcelona na liderança. Com a vitória, o Barça chegou a 27 pontos e abriu três de distância para o vice-líder Real Madrid. Os rivais se enfrentam no próximo sábado (26), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.