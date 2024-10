Bruno Henrique foi expulso após acertar Matheuzinho com chute na cabeça - Reprodução

Publicado 20/10/2024 21:00 | Atualizado 20/10/2024 21:04

Rio - A eliminação na semifinal da Copa do Brasil foi dolorida para Matheuzinho, do Corinthians. O lateral-direito precisou receber seis pontos na cabeça por causa da entrada violenta de Bruno Henrique, do Flamengo, no primeiro tempo da partida de volta da semifinal, neste domingo (20), na Neo Química Arena.

O lance que ocasionou a expulsão aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo. Bruno Henrique disputou bola com Matheuzinho na lateral, mas levantou o pé muito alto, de maneira imprudente, e acertou em cheio a cabeça do adversário. O árbitro Anderson Daronco não titubeou para expulsar o jogador rubro-negro.

"Tá no sangue, na vida, na garra e na luta. Hoje não foi dia de vitória, mas pra gente, todo dia é dia de Corinthians. Porque aqui o corre não é só na boa, o apoio é sempre. Quinta a Neo Química Arena vai tá lotada e todo mundo pelo Timão, porque aqui é assim, sempre", escreveu Matheuzinho nas redes sociais.

Matheuzinho permaneceu em campo com uma proteção na cabeça, mas foi substituído no segundo tempo por Giovane. Mesmo com um a mais, o Corinthians não conseguiu tirar o zero do placar e foi eliminado na semifinal. O Flamengo decide o título contra o Atlético-MG, que superou o Vasco.

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES!