Soares foi campeão da Copa do Brasil de 2007 pelo FluminenseFotocom.net

Publicado 20/10/2024 17:30

Rio - Campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense em 2007, o atacante Soares foi diagnosticado com uma miocardite, uma leve índole inflamatória no músculo do coração. O jogador, de 39 anos, terá que se ausentar dos gramados de três a seis meses para tratar o problema cardíaco.

Soares surgiu no Londrina, mas ganhou destaque no Figueirense em 2006. No ano seguinte, acertou com o Fluminense, onde foi campeão da Copa do Brasil. Ao todo, disputou 40 jogos e fez seis gols, e não atingiu as expectativas. Ele foi emprestado para o Grêmio e Cruzeiro, onde foi vice-campeão da Libertadores em 2009.

Além de Figueirense, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro, Soares também acumula passagens por Ponte Preta, Chapecoense e Vitória, onde conquistou a Copa do Nordeste 2010. Atualmente, ele está jogando a Série A do Catarinense Amador.