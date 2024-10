Modric estaria incomodado por perder o status de titular absoluto do Real Madrid - AFP

Publicado 20/10/2024 16:30

Madri (ESP) - Luka Modric fez história mais uma vez pelo Real Madrid. Multicampeão com a camisa merengue, o meio-campista croata bateu o recorde do ex-jogador húngaro Ferenc Puskás e se tornou o jogador mais velho a defender o clube espanhol.

O recorde de Puskás durava desde 1966, quando entrou em campo com 39 anos e 36 dias. Modric atuou na vitória sobre o Celta de Vigo por 2 a 1, neste sábado (19), aos 39 anos e 40 dias de idade. O croata deu assistência para Vini Jr marcar o gol da vitória.

Além de jogador mais velho a atuar pelo Real Madrid, Modric também é o recordista de títulos do clube, com 27, incluindo seis Ligas dos Campeões e cinco Mundiais de Clube. Ao todo, o croata soma 547 jogos ao longo de 13 temporadas com a camisa merengue.

Com a vitória sobre o Celta de Vigo, o Real Madrid chegou a 24 pontos e encostou no líder Barcelona. O time merengue volta a campo na próxima terça-feira (22), às 16h (de Brasília), contra o Borussia Dortmundo, da Alemanha, no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da Liga dos Campeões.