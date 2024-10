A Netflix divulgou um trailer para promover o duelo entre Jake Paul e Mike Tyson - (Foto: Reprodução)

A Netflix divulgou um trailer para promover o duelo entre Jake Paul e Mike Tyson (Foto: Reprodução)

Publicado 20/10/2024 12:00

Faltando pouco menos de um mês para a aguardada luta entre Jake Paul e Mike Tyson, a Netflix, promotora do evento, divulgou um trailer especial para o aguardado confronto. O duelo está marcado para acontecer no dia 15 de novembro, no T&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, da NFL, no Texas (EUA).



O trailer contou com uma produção digna das maiores produções cinematográficas da plataforma de streaming. Além disso, garantiu aos fãs que o duelo que está por vir é algo que jamais foi visto.

"Todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Nunca houve uma noite como essa, essa não é uma luta comum. Jake 'El Gallo' Paul, o disruptivo, versus Mike Tyson, o homem mais perigoso do planeta. Essa é a luta que o mundo estava esperando. O que acontece a seguir? Só tem um jeito de descobrir", disse a narração do trailer.



O confronto, inicialmente, estava marcado para acontecer em 20 julho, mas precisou ser remarcado após o "Iron Mike" passar por um problema de saúde durante um voo. Nesta data, Jake Paul então encarou Mike Perry e venceu por nocaute técnico no sexto round.



O card vai contar ainda com a presença da estrela brasileira Whindersson Nunes. O humorista, que também tem feito uma carreira no Boxe de influenciadores, vai encarar o indiano Neeraj Goyat.

Assista abaixo: