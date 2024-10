Michel Pereira (à direita) vai enfrentar Anthony Hernandez no main event do UFC Vegas 99 - (Foto: Reprodução/YouTube)

Michel Pereira (à direita) vai enfrentar Anthony Hernandez no main event do UFC Vegas 99 (Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 19/10/2024 17:00 | Atualizado 19/10/2024 18:07

O UFC Apex, localizado em Las Vegas (EUA), recebe neste sábado (19) o UFC Vegas 99, mais um evento com promessa de bons combates para os fãs de MMA. Na luta principal da edição, válida pela divisão peso-médio, Anthony Hernandez e Michel Pereira vão medir forças, onde o vencedor do confronto pode se consolidar no Top 10 da categoria até 84kg.



Além de Michel Pereira, outros três brasileiros vão entrar em ação, todos no card preliminar. Matheus Nicolau vai enfrentar Asu Almabayev no peso-mosca, enquanto os pesos galo Jean Matsumoto e Tamires Vidal terão Brad Katona e Joselyne Edwards pela frente, respectivamente.

Embalado por uma incrível marca de oito vitórias consecutivas, três delas depois da sua migração para o peso-médio, Michel Pereira (31v-11d) vive o melhor momento de sua carreira e começa a sonhar com objetivos ainda maiores na divisão até 84kg. Para isso, o “Demolidor” terá que superar na luta principal do UFC Vegas 99 o norte-americano Anthony Hernandez (14v-2d), que também vem em grande fase, com cinco triunfos seguidos.Encarando o seu maior obstáculo desde o seu retorno ao Ultimate em março de 2021, Matheus Nicolau (19v-4d-1e) chega ao UFC Vegas 99 para um duelo crucial diante do cazaque Asu Almabayev (20v-2d) que está invicto no Ultimate. Com um retrospecto de 7v-3d na organização, o atleta mineiro precisa retornar ao caminho das vitórias para não se afastar da elite da divisão peso-mosca.Revelado no Dana White’s Contender Series e considerado uma grande promessa do MMA brasileiro, o invicto Jean Matsumoto (15v-0d) sobe ao octógono do UFC Apex, em Las Vegas (EUA), para sua segunda luta na organização. O rival que tentará encerrar sua invencibilidade é o norte-americano Brad Katona (14v-3d), campeão da 31ª temporada do reality show "The Ultimate Fighter".Após estrear na companhia com um nocaute espetacular em novembro de 2022, a niteroiense Tamires Vidal (7v-3d) acabou superada em seus dois compromissos mais recentes na organização. Buscando voltar à coluna das vitórias, ela agora mede forças com a panamenha Joselyne Edwards (13v-6d) - que tem o mesmo retrospecto de dois reveses em sequência no Ultimate.Peso-médio: Anthony Hernandez x Michel PereiraPeso-galo: Rob Font x Kyler PhillipsPeso-mosca: Charles Johnson x SumudaerjiPeso-galo: Jake Hadley x Cameron SmothermanPeso-pena: Darren Elkins x Daniel PinedaPeso-mosca: Matheus Nicolau x Asu AlmabayevPeso-galo: Brad Katona x Jean MatsumotoPeso-galo: Joselyne Edwards x Tamires VidalPeso-palha: Jessica Penne x Elise ReedPeso-palha: Melissa Martinez x Alice ArdeleanPeso-pesado: Austen Lane x Robelis Despaigne