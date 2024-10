Victor Sanches ao lado do multicampeão Kaynan Duarte - (Foto: Reprodução)

Publicado 17/10/2024 07:00 | Atualizado 17/10/2024 13:07

Preparador físico de diversos atletas de alto rendimento, incluindo campeões no jiu-jitsu e no MMA, o fisiologista Victor Sanches vem se destacando cada vez mais no meio esportivo. Seu feito mais recente foi junto ao faixa-preta de jiu-jitsu Kaynan Duarte, que conquistou ouro no peso e no absoluto da última edição do ADCC, evento considerado a Copa do Mundo da luta agarrada.



"Foi uma preparação muito boa, no qual eu tive o prazer de passar seis semanas com o Kaynan na Atos HQ, em San Diego. Conseguimos controlar bem a carga de treino através dos monitoramentos diários que eu costumo fazer. Fizemos oito lutas em dois dias, conseguindo finalizar sete delas. Ele estava em um nível de concentração altíssimo, muito bem fisicamente e tecnicamente", detalha Sanches.