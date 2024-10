Antônio Trócoli negou que tenha agredido Wesley Santos, ex-marido de Mackenzie Dern - (Foto: Reprodução)

Antônio Trócoli negou que tenha agredido Wesley Santos, ex-marido de Mackenzie Dern (Foto: Reprodução)

Publicado 17/10/2024 10:00

Atleta da categoria peso-médio do UFC, Antônio Trocoli foi detido no início de outubro, na Califórnia (EUA), sob a acusação de ter agredido Wesley Santos, ex-marido da também lutadora Mackenzie Dern, sua atual esposa. Dias após o ocorrido, o lutador decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre o caso por meio de um comunicado enviado à imprensa através do seu advogado.



No comunicado, o atleta do UFC se defendeu da denúncia feita pelo surfista brasileiro e, por mais que reconheça a veracidade de um vídeo presente na internet, que mostra os dois envolvidos interagindo no dia da suposta agressão, negou que a acusação seja verdadeira, deixando claro que nenhuma agressão física teria acontecido na ocasião.



“Antônio não bateu ou ameaçou ninguém. O vídeo apenas mostra um breve momento de tempo, e não captura o contexto total do que estava acontecendo. Ele abordou (Wesley) Santos para apaziguar uma situação existente que já havia se acirrado. Esse evento ocorreu dentro do contexto de um longo processo na Justiça da família e uma série de tentativas do Santos de provocar e antagonizar Antônio e sua nova esposa. Apesar desses eventos, Antônio está comprometido em manter seu profissionalismo, dentro e fora do cage, e isso não foi diferente", diz o advogado do lutador em comunicado.



Segundo a "Ag. Fight", Antônio Trocoli e Wesley Santos teriam se encontrado perto da escola onde Moa, filha de Wesley com Mackenzie Dern, estuda atualmente, em Huntington Beach, na Califórnia (EUA). Segundo relato do surfista, o lutador do UFC teria lhe acertado com um soco no meio da rua e que algumas pessoas haviam presenciado o ocorrido.