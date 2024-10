Denise Yoshimura e Maria Índia prometem luta de grappling - (Foto: Reprodução)

Denise Yoshimura e Maria Índia prometem luta de grappling (Foto: Reprodução)

Publicado 16/10/2024 08:00

Repleto de expectativa, o SFT Outubro Rosa VII promete grandes duelos no dia 26 de outubro, em São Paulo, especialmente nas modalidades MMA e Xtreme, que terão três disputas de cinturão. Porém, em meio ao card 100% de mulheres, uma luta de grappling chama atenção, entre as feras Denise Yoshimura e Maria Índia no peso casado (65kg).

Faixa-preta de Jiu-Jitsu - assim como Índia -, Denise está invicta há 3 anos e tem como arma letal o seu armlock. Do outro lado, Maria é uma das pioneiras do MMA feminino do Brasil, com uma grande trajetória e, inclusive, vitória sobre a lenda Amanda Nunes, ex-campeã dupla do UFC.

"Tendo um programa na TV aberta e agora o nosso próprio canal, me sinto na obrigação de apoiar o Outubro Rosa, espalhar essa mensagem através de várias modalidades de luta. E ter duas feras do Jiu-Jitsu fazendo essa luta de grappling no SFT, é mais uma forma de atingir um público diferente", exaltou David Hudson, presidente da organização.

Em entrevista, ambas as lutadoras projetaram o combate e o evento, que busca ajudar na campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama – e mais recentemente de colo do útero.

Maria Índia mira grande confronto

Veterana do MMA, Índia está de volta aos cages, mas no grappling. Pronta para mostrar o seu jogo sem quimono, a lutadora comentou sobre a oportunidade no SFT Outubro Rosa VII, além do que espera do duelo contra Denise.

"Lutar é o que eu mais gosto de fazer. Treino todos os dias, é meu estilo de vida. Vou lá trabalhar, me divertir e viver. Gosto muito de Wrestling, já tive boas escolas, ótimos professores e espero usar isso. Com certeza será uma grande luta", disse Maria Índia, que completou:

"Sou muito grata pelo convite e a chance de estar no meio de mulheres tão incríveis, em um evento com tanta representatividade e que visa conscientizar essa dura briga contra o câncer".

Denise Yoshimura exalta chance

Craque da luta agarrada, a faixa-preta Yoshimura quer usar exatamente a sua especialidade para superar Índia no combate de grappling. Para isso, aposta nos treinos, em ficar mais forte e buscar a finalização a todo momento.

"Estou super animada para o desafio! Não tive muito tempo de preparação, mas darei o meu melhor visando uma luta pra frente. E como a diferença de peso é grande, estou com 57kg, venho tentando ficar mais forte até 65kg. Ela vem do MMA, é maior, mas a essência do Jiu-Jitsu é essa, o menor se defender do maior, mais forte, e quero fazer isso finalizando", afirmou Denise, antes de encerrar sobre o objetivo do evento:

"Essa conscientização é fundamental, ainda mais pela nossa idade, atletas masters, fica esse alerta para todas as mulheres, de buscar uma vida saudável, praticando esporte, se alimentando bem e cuidando do corpo... E quando recebi o convite, não hesitei. Sou atleta e professora, busco incentivar outras a praticarem Jiu-Jitsu e representar minha equipe, Alfredo Gianpaoli e Lotus Club, o Trimais Supermercados. É uma visibilidade única para o grappling no maior evento de lutas do Brasil".

Marcado para iniciar às 16h (horário de Brasília), o SFT Outubro Rosa VII terá transmissão completa através de Samsung TV Plus, TLC Channel e Pluto TV, além do card principal em TV aberta na Band a partir das 23h. Já os ingressos para quem quiser acompanhar o show pessoalmente podem ser trocados por produtos de higiene pessoal na entrada do Clube Atlético Juventus.

CARD PROVISÓRIO:

SFT Outubro Rosa VII

Sábado, 26 de outubro de 2024

Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP

Transmissão: Band, Samsung TV Plus, TLC Channel e Pluto TV

Card principal

Xtreme cinturão peso-mosca: Laysa Silva x Beatriz França

MMA cinturão peso-galo: Sidy Rocha x Tatiana Predadora

Xtreme cinturão peso-palha: Andreine Boeira x Bianca Sattelmayer

MMA peso-palha: Priya Sharma x Monique Adriane

Card preliminar

MMA peso-mosca: Geisyele Nascimento x Ruth Pereira

MMA peso-galo: Wana Muniz x Gabriela Ribeiro

MMA peso-palha: Andressa Meg x Naizi Cantanhede

Xtreme peso-galo: Estefanne Thomazella x Inglidy Emillay

Xtreme peso-galo: Leticia Orchel x Renata Rehulk

Grappling peso-casado (65kg): Denise Yoshimuda x Maria Índia