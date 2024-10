Ex-UFC Mike Perry foi preso após ser pego dirigindo alcoolizado - (Foto: Reprodução)

Publicado 18/10/2024 10:00

Mike Perry, ex-UFC e atual campeão BKFC (evento de Boxe sem luvas), se envolveu em uma polêmica fora dos ringues. O “Platinum” foi preso pelo Departamento de Polícia de Clermont, na Flórida (EUA), no último sábado (12), sob a acusação de dirigir alcoolizado. O americano se negou fazer o teste do bafômetro, além também de não querer assinar uma carta para comparecer ao tribunal.



O site "TMZ Sports" divulgou um vídeo que mostra o momento da prisão de Perry, que contou também com uma série de insultos homofóbicos a dupla de policias que efetuaram a prisão. Após ser algemado e detido, o ex-UFC aumentou a agressividade após um dos agentes encontrar um recibo em seu bolso.



"Estou sendo preso porque não estou fazendo nenhum teste de sobriedade idiota. Então, relaxe querida, estarei em casa em breve. Eles sabem exatamente quem eu sou. Eles estão ficando loucos. Fod*-se esses viad**, um casal de viad**. Eles são um casal de viad**, esqueça isso! Dê uma olhada naquele recibo, seu filho da p***. Sua esposa não tem nada que custe tanto. Que tal isso, merd*. Coloque essa merd* no Instagram”, concluiu.