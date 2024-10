Salah fez gol e deu assistência na vitória do Liverpool sobre o Chelsea por 2 a 1 - Paul Ellis / AFP

Salah fez gol e deu assistência na vitória do Liverpool sobre o Chelsea por 2 a 1Paul Ellis / AFP

Publicado 20/10/2024 15:20

Liverpool (ING) - Com grande atuação de Mohamed Salah, o Liverpool venceu o Chelsea por 2 a 1, neste domingo (20), em Anfield, pela oitava rodada, e se manteve na liderança do Campeonato Inglês. O craque egípcio fez gol e deu assistência para Curtis Jones, enquanto Nicolas Jackson fez para os Blues.

Apesar da derrota, o Chelsea fez um jogo duro e começou melhor. Porém, foi o Liverpool quem abriu o placar após Salah converter o pênalti sofrido por Curtis Jones. Os Reds ainda tiveram um pênalti anulado após revisão do VAR nos acréscimos do primeiro tempo.

Na etapa final, o Chelsea empatou aos três minutos com Nicolas Jackson. O Liverpool, no entanto, reagiu rapidamente e voltou a ficar na frente do placar cinco minutos depois após Salah encontrar Curtis Jones.

Foi a décima partida seguida sem vitória do Chelsea sobre o Liverpool. O último triunfo do clube londrino contra os Reds aconteceu em 2021. Nos últimos três jogos, foram três vitórias do Liverpool.

Com a vitória, o Liverpool chegou aos 21 pontos e se manteve na liderança do Campeonato Inglês. Já o Chelsea ocupa o sexto lugar, com 14. Os Reds voltam a campo na próxima quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), contra o Leipzig, da Alemanha, fora de casa, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, enquanto os Blues visitam o Panathinaikos, da Grécia, na quinta (24), às 13h45, pela segunda rodada da Liga Conferência.