Rossi, goleiro do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/10/2024 20:30 | Atualizado 20/10/2024 22:01

Rio - O Flamengo é finalista da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo. O Rubro-Negro eliminou o Corinthians neste domingo (20), na Neo Química Arena, e vai disputar o título contra o Atlético-MG. Um dos heróis da classificação, o goleiro Rossi exaltou a postura do time, que jogou com um a menos desde o primeiro tempo por causa da expulsão do Bruno Henrique.

"Fizemos um grande jogo. Era um jogo muito importante, como visitantes, mas sabíamos que tínhamos a vantagem pela vitória no Maracanã. Fica na cabeça de todo mundo fazer o melhor, deixar tudo em campo. Todos sabem o que temos que fazer em campo. Todo o grupo teve um mental muito forte e estamos na final da Copa do Brasil", disse.

Em meio a semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo passou por uma mudança no comando. O técnico Tite foi demitido e deu lugar para Filipe Luís, que foi promovido das categorias de base. O ex-jogador comandou a equipe contra o Corinthians e, em pouco tempo, disputará o seu primeiro título como treinador profissional. Rossi elogiou o novo comandante, mas ressaltou a importância do trabalho anterior.

"Nós já trabalhamos muito a pressão com Tite. Tudo que vivemos durante o ano, com aquele sistema defensivo que montamos no início do ano, ajudou muito hoje. Ninguém pode esquecer que estamos na final da copa do Brasil. O Filipe (Luís) chegou há dois jogos, mas o resto jogamos com Tite. Não podemos esquecer dele. E estamos muito agradecidos pelo o que ele fez conosco", ressaltou.