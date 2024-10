Anderson Daronco foi o responsável por apitar o embate entre Corinthians e Flamengo - Luciano Belford / Agência O Dia

Publicado 20/10/2024 21:31

Rio - O Flamengo eliminou o Corinthians e garantiu vaga na final da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo. O empate sem gols neste domingo (20), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal, assegurou o Rubro-Negro na decisão contra o Atlético-MG, que passou pelo Vasco. Porém, a partida não acabou dentro de campo e ganhou uma nova polêmica nos bastidores.

O diretor jurídico Vinícius Cascone acusou o Flamengo de presentear o árbitro Anderson Daronco (Fifa-RS) com uma camisa, mas não apresentou provas. Após a partida, o vice-presidente de futebol rubro-negro Marcos Braz negou as acusações e fez críticas a atuação da arbitragem na semifinal da Copa do Brasil.

"É vergonhosa a pergunta. Imputar qualquer tipo de situação na arbitragem de hoje é uma piada. Não vi se deu camisa ou se não deu. Mas se deu camisa, não adiantou nada. Foi pior. Tinha que tomar a camisa (...) Estamos indo à CBF desde o começo do ano e acho que iremos até o final tentar entender, principalmente o lance do Arrascaeta, que estava em uma diagonal em direção ao gol", disse.

O lance de Arrascaeta citado por Marcos Braz ocorreu aos 21 minutos do primeiro tempo. O uruguaio foi lançado nas costas da defesa e corria em diagonal, na direção do gol, quando foi derrubado pelo zagueiro Gustavo Henrique, do Corinthians. O VAR também não chamou para uma possível interpretação de último homem. Já o lance de Bruno Henrique ocorreu seis minutos depois.

"O jogador deles fez a falta, mas a interpretação de não levar vermelho é uma brincadeira. Quando o Bruno Henrique errou, levou vermelho. Acho que no começo do jogo ele não quis expulsar um do Corinthians, mas na sequência teve a situação do Bruno Henrique, que era com pouca interpretação, mais assertiva. Choram muito em relação à arbitragem", completou.

Por fim, Marcos Braz alfinetou o Corinthians. O vice-presidente do Flamengo ressaltou que os jogadores e a comissão foram recebidos com um som ambiente do estádio dentro do vestiário, que estava com luzes apagadas. O dirigente acredita que o caso foi premeditado pelo clube paulista e que os problemas foram resolvidos pelo quarto árbitro.

"O Corinthians não tem que reclamar de nada. Chegamos aqui com um som ambiente do estádio dentro do vestiário. É uma loucura o que estava lá dentro. Bastante luzes apagadas, mas isso entendemos que possa ser um problema com a parte elétrica, acontece. Mas o som é mais premeditado. O quarto árbitro resolveu. O jogo já começou no vestiário. O Flamengo mereceu (a classificação). O resultado foi o que queríamos: terceira final consecutiva do Flamengo", finalizou.