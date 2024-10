Tite e Cléber Xavier trabalharam juntos por 24 anos - Carl DE SOUZA / AFP

Publicado 20/10/2024 19:59 | Atualizado 20/10/2024 20:01

fim da parceria com Cléber Xavier, seu auxiliar nos últimos 24 anos. Após o profissional decidir seguir na carreira de treinador, o ex-técnico do Flamengo fez questão de se despedir exaltando a "lealdade" de Cléber durante todo o período em que estiveram juntos. Rio - O técnico Tite se manifestou sobre o, seu auxiliar nos últimos 24 anos. Após o profissional, o ex-técnico do Flamengo fez questão de se despedir exaltando a "lealdade" de Cléber durante todo o período em que estiveram juntos.

"Cleber, tu merece ser o “Primeiro Técnico”. Esta foi minha frase inicial quando conversamos e tu colocaste do teu objetivo, neste momento da carreira. As 24 temporadas que passamos juntos foram alicerçadas na constante inquietação pelo saber. Sempre trabalhamos com lealdade e transparência, “esgrimindo” ideias para chegar a uma decisão deixando de lado, tanto quanto humanamente é possível, quem está certo, para encontrar "O QUE" está certo", disse Tite através de sua assessoria.

"Criamos uma relação de muito fortalecimento e acolhimento emocional em uma profissão linda e, ao mesmo tempo, muito exposta e que culminou com conquistas regionais, nacionais, sul-americanas e mundial. Falo agora no singular, Cléber: Muito obrigado pela amizade e parceria. Muita luz no teu caminho, com meu respeito e grato abraço", completou.

O último trabalho de Cléber ao lado de Tite foi no Flamengo. Os dois também estiveram juntos em outros clubes, como Grêmio e Corinthians, e na seleção brasileira.