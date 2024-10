Bruno Henrique foi expulso após acertar a cabeça de Matheuzinho - Reprodução/SporTV

Bruno Henrique foi expulso após acertar a cabeça de MatheuzinhoReprodução/SporTV

Publicado 20/10/2024 17:03 | Atualizado 20/10/2024 18:46

Flamengo ganhou uma dificuldade extra para chegar à final da Copa do Brasil. No segundo jogo da semifinal, contra o Corinthians, na tarde deste domingo (20), na Neo Química Arena, Bruno Henrique foi expulso aos 28 minutos do primeiro tempo e deixou o Rubro-Negro com um homem a menos em campo. Rio - Oganhou uma dificuldade extra para chegar à final da Copa do Brasil. No segundo jogo da semifinal, contra o Corinthians, na tarde deste domingo (20), na Neo Química Arena, Bruno Henrique foi expulso aos 28 minutos do primeiro tempo e deixou o Rubro-Negro com um homem a menos em campo.

O lance que rendeu o cartão vermelho ao camisa 27 aconteceu em uma disputa com Matheuzinho na lateral do campo. Bruno Henrique levantou o pé muito alto, de maneira imprudente, e acertou em cheio a cabeça do adversário. O árbitro Anderson Daronco não titubeou para expulsar o jogador rubro-negro.

Bruno Henrique EXPULSO por essa entrada em Matheuzinho. pic.twitter.com/FaSTsYkjJs — Fut Brasileirão (@futbrasileirao_) October 20, 2024 Veja o lance:

Apesar do sufoco, o Flamengo conseguiu segurar o empate em 0 a 0 com o Corinthians. Como havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, garantiu vaga na decisão.