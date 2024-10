Charles Leclerc, da Ferrari, largou bem e venceu o GP dos Estados Unidos - AFP

Publicado 20/10/2024 22:00 | Atualizado 20/10/2024 22:01

Austin (EUA) - A Ferrari dominou o GP dos Estados Unidos. Charles Leclerc fez uma boa largada, ultrapassou Lando Norris e Max Verstappen na primeira curva, e venceu a corrida neste domingo (20), no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. A equipe italiana conseguiu a dobradinha com Carlos Sainz em segundo.

A dobradinha da Ferrari confirmou o bom ritmo durante o fim de semana. Leclerc fez uma boa largada e pulou de quarto para primeiro lugar na primeira curva, graças ao embate entre Max Verstappen e Lando Norris, que saíram da pista. Sainz também fez uma boa prova, conseguindo assumir o segundo lugar.

A prova também ficou marcada pela disputa entre Max Verstappen e Lando Norris, que disputam o título da temporada. O piloto da McLaren perseguiu o tricampeão mundial entre as voltas 43 e 52, e conseguiu fazer a ultrapassagem. Porém, levou uma punição de cinco segundos na última volta e ficou fora do pódio.

Por outro lado, a Mercedes não teve um bom desempenho no fim de semana em Austin. George Russell foi o único a pontuar e ficou em sexto lugar. Lewis Hamilton, por sua vez, fez uma boa largada e saltou de 18º para 13º na primeira curva, mas rodou na terceira volta, parou na brita e abandonou a corrida.

Com a vitória, Charles Leclerc chegou a 250 pontos no campeonato e ocupa o terceiro lugar. Max Verstappen lidera com 339, seguido por Lando Norris com 285. Já a McLaren segue isolada na liderança do campeonato de construtores com 522 pontos, seguida pela Red Bull Racing com 483 e a Ferrari com 453.