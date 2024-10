Rafael Paiva, técnico do Vasco, em entrevista coletiva - Reprodução/Vasco TV

Rafael Paiva, técnico do Vasco, em entrevista coletivaReprodução/Vasco TV

Publicado 19/10/2024 21:52

Rio - O Vasco lutou, buscou o resultado, mas não conseguiu evitar a eliminação na Copa do Brasil . Apesar da dor pela queda na semifinal, o técnico Rafael Paiva fez questão de exaltar a atuação e postura da equipe. O treinador destacou pontos positivos, não escondeu o orgulho pelo desempenho dos jogadores e ressaltou que o time "honrou a camisa".

"Fizemos um grande jogo. Criamos muitas situações de gol, conseguimos neutralizar o Atlético, que é muito difícil. Ficamos muito frustrados porque conseguimos colocar em prática tudo o que acreditamos, mas a bola não entrou. Saímos com sentimento de frustração. Orgulho pela equipe e pelo o quanto honramos a camisa do Vasco nesse jogo", disse Rafael Paiva.

O Vasco saiu na frente do placar com Vegetti ainda no primeiro tempo. Na etapa final, sentiu o desgaste, abaixou as linhas e não resistiu, cedendo o empate aos 36 minutos, em gol de Hulk. A igualdade garantiu a classificação do Atlético-MG, que venceu o jogo de ida, à final da Copa do Brasil.

"Vamos sentir muito. Produzimos para ganhar e levar no mínimo aos pênaltis. Criamos para isso. Frustrante tomar gol no final do jogo. Mas orgulho do que produziu e pode produzir. Buscar pontuação agora de 45 pontos, esse sentimento ruim tem que passar logo. Vasco é muito grande e temos de contribuir para isso", completou o treinador.