Sob o comando de Rafael Paiva, Vasco busca voltar aos trilhos após sete jogos sem vencerLeandro Amorim / Vasco

Publicado 19/10/2024 12:40

Rio - O Vasco entra em campo neste sábado (19), contra o Atlético-MG, em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil. Para avançar sem decisão por pênaltis, o Cruz-Maltino precisará marcar pelo menos dois gols para reverter a vantagem do Galo, o que não acontece há oito jogos.

Veja lista de jogos do Vasco desde que fez dois gols no Athletico-PR

. São Paulo 3x0 Vasco - 16/10/2024 (Brasileirão)

. Vasco 1x1 Juventude - 05/10/2024 (Brasileirão)

. Atlético-MG 2x1 Vasco - 02/10/2024 (Copa do Brasil)

. Cruzeiro 1x1 Vasco - 29/09/2024 (Brasileirão)

. Vasco 0x1 Palmeiras - 22/09/2024 (Brasileirão)

. Flamengo 1x1 Vasco - 15/09/2024 (Brasileirão)

. Athletico-PR 2x1 Vasco - 11/09/2024 (Copa do Brasil)

. Vitória 0x1 Vasco - 01/09/2024 (Brasileirão)

. Vasco 2x1 Athletico-PR - 29/08/2024 (Copa do Brasil)