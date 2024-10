David soma 38 jogos, sete gols e quatro assistências pelo Vasco nesta temporada - Leandro Amorim / Vasco da Gama

David soma 38 jogos, sete gols e quatro assistências pelo Vasco nesta temporadaLeandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 18/10/2024 17:27

Rio - O atacante David, do Vasco, passou por cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado do joelho esquerdo na última quinta-feira (17). O procedimento, realizado 18 dias após a lesão do jogador, foi considerado um sucesso, de acordo com o "ge".

LEIA MAIS: Vasco faz treino aberto com cerca de 10 mil torcedores em São Januário

Agora, David se prepara para dar início ao processo de recuperação, que será parecido com os de Paulinho e Jair neste ano. A previsão inicial é de que atacante demore entre oito e 10 meses para retornar aos gramados.

David rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no dia 29 de setembro, no jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, em Belo Horizonte. O camisa 7 deixou o campo chorando e, posteriormente, exames confirmaram a gravidade da lesão.



O jogador era uma peça importantíssima do time de Rafael Paiva. Em 2024, ele foi o terceiro atleta cruz-maltino que mais participou de gols, com sete bolas na rede e quatro assistências.