Jogadores do Vasco agradeceram o apoio da torcida do Vasco que compareceu em peso no treino abertoReprodução / Vasco Tv

Publicado 18/10/2024 11:07 | Atualizado 18/10/2024 11:09

sábado (19) contra o Atlético-MG, às 18h30 em São Januário. Na véspera do confronto, cerca de 10 mil torcedores vascaínos compareceram no estádio, para o rápido treino aberto na manhã desta sexta-feira (18). Vasco finalizou em grande estilo a preparação para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil,. Na véspera do confronto, cerca de 10 mil torcedores vascaínos compareceram no estádio, para o rápido treino aberto na manhã desta sexta-feira (18).

Em pouco menos de uma hora, os jogadores fizeram atividades leves - titulares treinaram finalização - num clima de como se estivessem em um jogo. A torcida, que começou a entrar às 8h, compareceu em bom número para apoiar o elenco, com cantos e palavras de apoio da arquibancada, como "Vamos virar, Vasco" e "Amanhã é guerra".

Dois pilares do time e que podem ser decisivos na busca pela vaga na final, Vegetti e Léo Jardim foram os mais festejados. O centroavante, inclusive, parou para tirar fotos com alguns torcedores, enquanto o restante do elenco dava uma meia volta olímpica para aplaudir e agradecer pelo apoio, a caminho do vestiário.



Outro que recebeu carinho foi Paulinho. Nove meses após a grave lesão no joelho direito, o meia . Nove meses após a grave lesão no joelho direito, o meia voltou a trabalhar com o elenco nesta semana, mas fez um trabalho em separado, correndo pelo gramado ao lado de Victor Luís, que sentiu desconforto muscular e faz trabalho leve.

O que o Vasco precisa



Após perder em Belo Horizonte por 2 a 1, o Cruz-Maltino precisa vencer o Atlético-MG por dois ou mais gols de diferença para se garantir na final da Copa do Brasil.



Mas se o triunfo vascaíno foi por um gol de saldo, a disputa irá para os pênaltis, assim como aconteceu nas quartas (Athletico-PR), terceira fase (Fortaleza) e segunda fase (Água Santa).



Já o Galo precisa de pelo menos um empate ou qualquer vitória.