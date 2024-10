Philippe Coutinho lamentando durante a derrota do Vasco para o São Paulo - Anderson Romão/Agif/Estadão Conteúdo

Philippe Coutinho lamentando durante a derrota do Vasco para o São PauloAnderson Romão/Agif/Estadão Conteúdo

Publicado 17/10/2024 09:41 | Atualizado 17/10/2024 09:44

Rio – A derrota do Vasco por 3 a 0 para o São Paulo na noite desta quarta-feira (16) , pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, gerou memes nas redes sociais. O técnico Rafael Paiva mandou a campo a equipe titular a poucos dias da partida mais importante do ano, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, mas falhas individuais sacramentaram a goleada.

fotogaleria

~O Galo achando que esse time do Vasco é péssimo



Eu sabendo que ele é apenas ruim e isso tudo é um blefe: pic.twitter.com/3NLQXH99WD — madruga (@madrugavascaino) October 17, 2024

meu pai viu, odvan, mauro galvao, romário edmundo e eu sou obrigado a ver maicon, cocão, e emerson rodriguez em campo, não aguento mais pic.twitter.com/aVC86wWNXR

— SAVASCO - Paródia (@savasco_of) October 17, 2024

O jogo foi marcado por erros defensivos do Cruz-Maltino. No primeiro gol, o zagueiro Maicon foi facilmente superado pelo toque de bola de Calleri com Luciano, que arriscou da entrada da área e contou com uma grande falha do goleiro Léo Jardim, que aceitou o chute no meio das pernas.

No início do segundo tempo, o clube carioca cobrou escanteio, Sabino afastou e o quique da bola enganou João Victor, que passou direto. Lucas, então, a dominou e, sem ser pressionado, conduziu até a área vascaína, onde finalizou e marcou o segundo. A equipe paulista ampliou aos 21 minutos, novamente com Lucas, que subiu sozinho em escanteio a favor do São Paulo.

Próximo compromisso

Após a derrota, o Vasco volta suas atenções para o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Atlético-MG no sábado (19), às 18h30. A partida será em São Januário. A torcida cruz-maltina esgotou os ingressos em apenas três horas de venda na última segunda-feira (14).