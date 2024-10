Rafael Paiva em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Rafael Paiva em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 17/10/2024 08:00 | Atualizado 17/10/2024 08:13

Rio - Neste sábado, o Vasco irá enfrentar o Atlético-MG, em São Januário, pela semifinal da Copa do Brasil, na partida que é até o momento o "jogo do ano" do Cruz-Maltino. Porém, o clube carioca chega a esse momento vivendo sua pior sequência na temporada: são sete jogos sem vencer.

A última vez que o Vasco conseguiu derrotar um rival aconteceu há mais de um mês. No dia 1º de setembro, o Cruz-Maltino venceu o Vitória, em Salvador, por 1 a 0. De lá para cá, foram quatro empates e três derrotas, em cinco partidas pelo Brasileiro e duas pela Copa do Brasil.

A sequência atual é a pior do clube carioca na temporada. Antes disso, o Vasco havia ficado cinco jogos sem vencer, durante a crise que levou a saída de Ramón Díaz do comando do clube carioca, e depois na curta passagem de Álvaro Pacheco. Nos dois momentos, o jejum foi de cinco partidas.

Com a derrota para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, por 2 a 1, o Vasco precisa derrotar o clube mineiro por dois gols de diferença, em São Januário, para se classificar. Uma vitória mínima leva a disputa por uma vaga na final para os pênaltis.