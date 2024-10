Philippe Coutinho durante treino do Vasco aberto à torcida em São Januário - Matheus Lima/Vasco

Publicado 19/10/2024 07:00

Desde aquele título em 2011, o Cruz-Maltino viveu uma crise sem precedentes que o afastou da luta por grandes conquistas. Vasco que enfrenta o Atlético-MG neste sábado (19), às 18h30, em São Januário, vai em busca de uma nova final da Copa do Brasil, após 13 anos, e também do protagonismo nacional.que o afastou da luta por grandes conquistas.

E mais uma vez o torneio de mata-mata pode ser um divisor de águas. Só que agora é a chance de dar um passo para retomar os tempos de glórias no futebol brasileiro.



Pela nossa gente. Pelo nosso povo. VAMOS JUNTOS!



Títulos no Carioca



Após o 'Trem Bala da Colina' fazer história na Copa do Brasil e disputar o título do Brasileirão de 2011 até o fim, terminando como vice-campeão, os vascaínos tiveram mais motivos para se decepcionar do que para celebrar campanhas na principais competições.



Os únicos títulos foram dois Campeonatos Cariocas, de 2015 e 2016, além dos troféus das Taças Guanabara, de 2016 e 2019, e Rio, de 2017 e 2021.



A chance do Vasco na Libertadores



Pode-se dizer que o último grande momento relevante foi em 2012, quando o clube chegou às quartas de final da Libertadores. Acabou eliminado pelo Corinthians no detalhe e no gol perdido por Diego Souza, cara a cara com Cássio.



A principal competição do continente só teve a presença vascaína uma outra vez, em 2018, numa campanha decepcionante. Após quase ser eliminado na pré-Libertadores e só passar pelo Jorge Wilstermann, da Bolívia, nos pênaltis, acabou eliminado em terceiro lugar e com apenas uma vitória num grupo com Cruzeiro, Racing e Universidad de Chile.



Sofrimento no Brasileirão



Essa última participação só foi possível graças ao quinto lugar no Brasileirão em 2017, uma campanha atípica nesses 13 anos. Afinal, foi rebaixado três vezes, em 2013 (18º lugar), 2015 (18º) e 2020 (17º), além de ter ficado na parte de baixo da tabela em 2018, 2019 e 2023. Ainda teve uma sétima posição, em 2017.



Já nas disputas de Série B, o clube também decepcionou e não brigou com título, tendo dificuldades para conseguir o acesso em 2014 (3º lugar), 2016 (3º) e 2022 (4º). Em 2021 foi pior, já que ficou em 10º e permaneceu.



Mais longe na Copa do Brasil

E de volta a uma semifinal de Copa do Brasil, após 13 anos, o Vasco conviveu com eliminações precoces no torneio. As melhores campanhas do Vasco no período foram em 2013, ainda com remanescentes daquele time histórico, e 2015, chegando às quartas de final.



Foram quatro quedas nas oitavas, duas na quarta e uma na terceira fases. E nos últimos dois anos não passou da segunda, até mudar essa história em 2024, podendo ainda seguir com a quebra de jejuns, não apenas no torneio, mas no cenário nacional.