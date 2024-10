Vegetti chorou após a eliminação do Vasco na semifinal da Copa do Brasil - Reprodução

Vegetti chorou após a eliminação do Vasco na semifinal da Copa do BrasilReprodução

Publicado 19/10/2024 20:58

Rio - O Vasco lutou, mas não evitou a eliminação na semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino saiu na frente do placar com Vegetti, mas cedeu o empate na etapa final, com Hulk. A igualdade por 1 a 1, neste sábado (19), em São Januário, garantiu o time mineiro na decisão da competição.

Após o apito final, Vegetti caiu no choro. O centroavante argentino, que fez o gol que deu esperança, foi o jogador mais abalado com a eliminação. Ele foi consolado na saída de campo, não quis conversar com a imprensa e foi direto para o vestiário.

Foi a melhor campanha do Vasco na Copa do Brasil nos últimos 13 anos. A última vez que o Cruz-Maltino chegou à semifinal foi na campanha do título em 2011. Desde então, o máximo que conseguiu foi chegar nas quartas de final e acumulou alguns vexames em fases iniciais.