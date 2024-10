Douglas Luiz em ação pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/10/2024 10:00

Itália - A casa do meio-campista Douglas Luiz e da atacante Alisha Lehmann, ambos da Juventus, foi alvo de um assalto em Turim na noite do último sábado (19). A dupla não estava no local durante o crime, mas teve joias e relógios de luxo roubados.

De acordo com a imprensa local, o casal só percebeu quando o jogador da seleção brasileira voltou da vitória por 1 a 0 sobre a Lazio, pelo Campeonato Italiano. Já a atleta está concentrada com o elenco do time feminino para enfrentar a Inter de Milão, neste domingo (20).

O camisa 26, então, chamou a polícia para prestar queixa e uma investigação foi aberta para buscar os suspeitos.

Ao todo, 11 relógios avaliados em 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) foram levados pelos ladrões. Colares de diamantes de Alisha também foram roubados, segundo a 'Gazzetta dello Sport'.



A casa fica em uma das regiões mais nobres de Turim, mas que costuma ser alvo de assaltantes. Outros jogadores de futebol também moram por lá e já foram vítimas de roubos, como Moise Kean e Di María, ex-atletas da Velha Senhora.