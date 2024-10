Inter Miami, de Messi, garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2025 - AFP

Inter Miami, de Messi, garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2025AFP

Publicado 19/10/2024 22:06

Rio - O Inter Miami está classificado para o Mundial de Clubes de 2025. A Fifa anunciou neste sábado (19) a equipe americana como representante do país anfitrião, uma tradição na competição. A conquista da Supporters Shield, título da temporada regular da Major League Soccer (MLS), garantiu a equipe de Lionel Messi e Luis Suárez no torneio.

Com três gols de Messi, o Inter Miami goleou o New York Revolution por 6 a 2, neste sábado (19), e bateu o recorde de pontos da temporada regular da MLS (74). Com a definição do representante do país anfitrião, resta apenas uma vaga disponível, que pertence ao campeão da Libertadores de 2024. Em caso de título do River Plate, o Olimpia fica com a última vaga.

Três clubes brasileiros já estão garantidos na competição da Fifa: Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Brasil é o único país com três representantes e pode ter mais um em caso de título do Atlético-MG ou Botafogo na Libertadores deste ano.

A edição inaugural do Mundial de Clubes no formato de Copa do Mundo será disputada em 11 cidades, sendo que apenas Orlando terá dois estádios. A competição terá 32 times e será disputada a cada quatro anos. O torneio será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.