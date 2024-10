Guga em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 22/10/2024 19:22

O lateral Guga, do, foi poupado para a partida contra o Athletico-PR, nesta terça-feira (22), no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. O jogador reclamou de dores musculares na coxa direita e passou por exame de imagem, que não detectou lesão. De acordo com o Tricolor, o camisa 23 irá retornar normalmente às atividades no CT Carlos Castilho na quarta-feira (23).