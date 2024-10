Thiago Silva desfalcará o Fluminense novamente - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/10/2024 17:56

Rio - O Fluminense confirmou que Thiago Silva será desfalque mais uma vez na partida contra o Athletico-PR, nesta terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. O zagueiro segue em recuperação de um incômodo no calcanhar esquerdo.

O camisa 3 se lesionou no dia 18 de setembro, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG, no Maracanã. Mesmo assim, entrou em campo uma semana depois para a partida de volta, quando atuou no sacrifício, e não conseguiu mais voltar ao time. Thiago ficou fora das últimas três partidas da equipe no Brasileirão, contra Atlético-GO, Cruzeiro e Flamengo.

também não terá a presença de Kevin Serna. O meia ainda se recupera de lesão na posterior da coxa esquerda. John Kennedy é outro que também ficou fora da lista de relacionados. Além de Thiago, Mano Menezes. O meia ainda se recupera de lesão na posterior da coxa esquerda. John Kennedy é outro que também ficou fora da lista de relacionados.

Atualmente, o Fluminense ocupa a 15ª posição na tabela, com 33 pontos. O duelo contra o Athletico-PR será decisivo, já que o Furacão tem 31 e ultrapassa o Tricolor em caso de vitória.