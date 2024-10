Lima em treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 21/10/2024 17:05 | Atualizado 21/10/2024 17:07

Rio - A chegada de Mano Menezes fez o Fluminense reagir no Brasileiro e torna a improvável manutenção na Série A como um objetivo bastante possível. No entrando a mudança de comando impactou também em um dos jogadores mais defendidos por Fernando Diniz em sua passagem: o meia Lima.

Criticado pelos torcedores durante boa parte da passagem de Fernando Diniz, Lima seguiu importante no elenco com Mano Menezes, tendo, inclusive, subido de produção. Com seis gols, ele assumiu ao lado de Kauã Elias a vice-artilharia do Fluminense em 2024.

Lima, de 28 anos, fez quatro dos seis gols na temporada, depois que Mano Menezes chegou. Ele foi decisivo na classificação sobre o Grêmio, nas oitavas de final da Libertadores, ao marcar o gol único fora de casa, balançou as redes contra Flamengo, pelo Brasileiro, deu a vitória sobre o Atlético-MG, no Rio, nas quartas da competição sul-americana, e também marcou na derrota por 3 a 2 para o Juventude, em Caxias do Sul, pela Copa do Brasil.

No total, Lima entrou em campo em 42 jogos, fez seis gols e deu uma assistência. Apenas Jhon Arias marcou mais que o meia, ele tem um gol a mais que Germán Cano, artilheiro do Brasil nas última duas temporadas, mas que vive um 2024 bastante atípico.