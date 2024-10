Paulo Henrique Ganso é um dos destaques do Fluminense na arrancada no Brasileirão - Marcelo Goncalves / Fluminense

Paulo Henrique Ganso é um dos destaques do Fluminense na arrancada no BrasileirãoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 21/10/2024 11:09

Mas, para se afastar da zona de rebaixamento, precisa vencer o Athletico-PR na terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, para dar um salto e ganhar quatro posições.

O jogo adiado da 17ª rodada é um confronto direto de suma importância para a sequência do Brasileirão, já que o Tricolor pode afundar o adversário na zona de rebaixamento (atualmente é 18º lugar, com 31 pontos).

Além disso, uma vitória em casa levaria o time de Mano Menezes ao 11º lugar, superando Juventude, Bragantino, Grêmio e Criciúma, com o mesmo número de jogos que seus adversários. E ficaria a um ponto do Vasco, 10º.

De quebra, chegaria aos 36 pontos e abriria quatro para o Corinthians, o primeiro no Z-4, com 32, a oito rodadas do fim do Brasileirão.



Fluminense vê risco de queda cair

Esse cenário mais tranquilo só foi possível graças aos resultados da 30ª rodada, com tropeços importantes de adversários logo acima, já que nenhum venceu.

Fluminense passou a ter 17% de risco de rebaixamento. Quase metade do que tinha antes (33%), segundo o site 'InfoBola', do matemático Tristão Garcia. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo e com as derrotas de Juventude, Bragantino, Grêmio, Criciúma e Athletico-PR, o. Quase metade do que tinha antes (33%), segundo o site 'InfoBola', do matemático Tristão Garcia.

A rodada só não foi perfeita porque Corinthians e Vitória também venceram, o que os manteve a apenas um ponto atrás.