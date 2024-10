Thiago Silva esteve ausente em derrota do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 21/10/2024 18:42

Fluminense mais uma vez na partida contra o Athletico-PR, nesta terça-feira (22), no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. O zagueiro se recupera de dores no calcanhar esquerdo e a tendência é que ele ainda não seja relacionado. Rio - Thiago Silva deve desfalcar omais uma vez na partida contra o Athletico-PR, nesta terça-feira (22), no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. O zagueiro se recupera de

O camisa 3 se lesionou no dia 18 de setembro, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG, no Maracanã. Mesmo assim, entrou em campo uma semana depois para a partida de volta, quando atuou no sacrifício, e não conseguiu mais voltar ao time. Thiago ficou fora das últimas três partidas da equipe no Brasileirão, contra Atlético-GO, Cruzeiro e Flamengo.

Provável escalação

No treino desta segunda-feira (21), o último antes do duelo com o Furacão, Mano Menezes indicou que deve manter Lima entre os titulares. O treinador deve contar com o retorno de Marcelo e Keno à lista de relacionados.

O provável time do Fluminense para enfrentar o Athletico-PR tem Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Lima e Kauã Elias.

Duelo importantíssimo

Atualmente, o Fluminense ocupa a 15ª posição na tabela, com 33 pontos. O duelo contra o Athletico-PR será decisivo, já que o Furacão tem 31 e ultrapassa o Tricolor em caso de vitória.