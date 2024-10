Paulo Henrique Ganso em treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Paulo Henrique Ganso em treino do FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 22/10/2024 13:01

Rio - A temporada de 2024 independente de como termine não será considerada positiva para o Fluminense, porém, uma das estrelas da equipe deverá terminar o ano ainda mais valorizado: Paulo Henrique Ganso. Considerado um dos grandes destaques do clube carioca no ano, o camisa 10 é um dos poucos veteranos que tem sua permanência incontestável no Tricolor em 2025.

O Fluminense, inclusive, poderá receber assédio pelo apoiador. O coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, afirmou recentemente que enxerga Ganso como o camisa 10 ideal para o clube paulista, porém, entende que seja difícil tirar o apoiador do Fluminense, por conta do seu alto valor.

Paulo Henrique Ganso tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025. Em uma temporada que os medalhões campeões da Libertadores de 2023 oscilaram bastante, o apoiador tem sido considerado por muitos como vivendo uma fase ainda superior a do ano passado, quando o Tricolor viveu sua grande temporada recente.

Ganso é o jogador mais antigo do atual elenco do Fluminense, ele chegou ao clube em 2019 e já viveu altos e baixos. Em 2020 e 2021, o apoiador pouco jogou, porém, renasceu para o futebol em 2022, se tornando peça fundamental no Tricolor nas últimas trÊs temporadas.