Mano Menezes em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 22/10/2024 07:30 | Atualizado 22/10/2024 07:32

Rio - O Fluminense pode dar um grande passo na luta contra o rebaixamento. O Tricolor recebe o Athletico-PR, nesta terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado válido pela 17ª rodada do Brasileirão, e pode dar um salto na tabela em caso de vitória. Para isso, os tricolores apostam no retrospecto recente contra o time paranaense e no fator casa.

Nos últimos dez jogos, foram cinco vitórias, quatro derrotas e um empate. Já nos últimos cinco encontros, foram três vitórias, um empate e apenas uma derrota, na Ligga Arena, pelo returno do Brasileirão de 2022. No ano passado, o Fluminense venceu por 2 a 0 no Maracanã e empatou por 2 a 2 fora de casa, somando quatro de seis pontos possíveis.

O Fluminense ainda tem dois confrontos diante do Athletico-PR neste Brasileirão. Se repetir o desempenho do ano passado, pode dar um salto importante na tabela do Brasileirão. Em caso de vitória nesta terça-feira (22), o Tricolor sobe para o 11º lugar, superando Juventude, Bragantino, Grêmio e Criciúma, com o mesmo número de jogos que seus adversários.

Com a vitória sobre o Flamengo, o Fluminense subiu para o 15º lugar, com 33 pontos. O Athletico-PR, por sua vez, entrou na zona de rebaixamento após ser goleado pelo Corinthians por 5 a 2, na Neo Química Arena, e ocupa o 18º lugar, com 31.

Últimos 10 jogos entre Fluminense e Athletico-PR:

Athletico-PR 2×2 Fluminense – 21ª rodada do Brasileirão – 27/08/23

Fluminense 2×0 Athletico-PR – 2ª rodada do Brasileirão – 22/04/23

Athletico-PR 1×0 – Fluminense – 25ª rodada do Brasileirão – 03/09/22

Fluminense 2×1 Athletico-PR – 6ª rodada do Brasileirão – 14/05/22

Athletico-PR 0x1 Fluminense – 27ª rodada do Brasileirão – 17/10/21

Fluminense 1×4 Athletico-PR – 8ª rodada do Brasileirão – 30/06/21

Fluminense 3×1 Athletico-PR – 24ª rodada do Brasileirão – 05/12/20

Athletico-PR 0x1 Fluminense – 5ª rodada do Brasileirão – 22/08/20

Fluminense 1×2 Athletico-PR – 26ª rodada do Brasileirão – 17/10/19

Athletico-PR 3×0 Fluminense – 7ª rodada do Brasileirão – 02/06/19