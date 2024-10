Jhon Arias é o principal destaque do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/10/2024 17:04 | Atualizado 22/10/2024 17:07

Rio - O meia-atacante Jhon Arias, de 27 anos, é o grande destaque do Fluminense na temporada e recebeu uma proposta para defender o Galatasaray, da Turquia. A recusa do Tricolor irritou o colombiano, mas de acordo com informações do site turco "343 Digital", o treinador Mano Menezes teve papel fundamental para a permanência do ídolo tricolor.

"Arias era um jogador que queríamos, nos conhecemos. Até acertamos com o clube dele. No último momento, o Fluminense disse que o treinador não queria liberar e a transferência foi cancelada – disse o técnico do clube turco", afirmou o treinador do Galatasaray, Okan Buruk.

Arias tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026 e gostaria de ter se transferido para o futebol europeu na última janela de transferência. Com o Tricolor negociou os volantes Alexsander e André, o colombiano acabou permanecendo.

O jogador, de 27 anos, defende o Fluminense desde a segunda metade de 2021 e é o artilheiro do clube carioca na atual temporada com 12 gols. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois Cariocas pelo Tricolor.