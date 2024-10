Pep Guardiola em treino do City - Divulgação / Manchester City

Publicado 22/10/2024 18:41

Rio - O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, está irritado com os treinadores das seleções. Após perder o lateral-direto Kyle Walker, lesionado após defender a Inglaterra, na última Data Fifa, o espanhol desabafou e criticou a postura dos técnicos.

"Antes, quando eu era jogador, os treinadores das seleções ligavam e conversavam com os técnicos dos clubes. Agora, ninguém fala mais com ninguém. Na primeira ou segunda temporada do (ex-técnico da Inglaterra) Gareth (Southgate) ele até me ligava, mas ninguém mais liga mais", disse.

Guardiola também citou Ronald Koeman, atual treinador da Holanda, que foi companheiro do espanhol como jogador do Barcelona, nos anos de 1990, como exceção.

"De vez em quando o Ronald Koeman me liga, mas porque ele é meu amigo. Eu sei que ninguém quer que os jogadores se machuquem", completou.