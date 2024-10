Inter Miami, de Messi, garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2025 - AFP

Publicado 22/10/2024 17:21

Estados Unidos - Lionel Messi deu uma bronca em dois de seus três filhos durante a comemoração pela vitória de 6 a 2 do Inter Miami sobre o New England Revolution, no último domingo (20), no Chase Stadium. Os herdeiros do craque argentino estavam brigando para saber quem ficaria com a bola do jogo em que o pai anotou um hat-trick.

O mais velho reclama para os pais que o irmão tirou a bola dele: "É minha". Los HIJOS de MESSI se 'pelean' por un BALÓN...



... y aparece LEO para poner orden



Vía 'Fanbaseanakmessi' pic.twitter.com/KfAraDHHmz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 21, 2024 Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Thiago, de 11 anos, e Ciro, de seis, começam a discutir pelo objeto.: "É minha".

Neste momento, Messi, com uma cara séria, mandou que Ciro devolvesse a bola a Thiago. O menino obedeceu o pai e deu o objeto ao irmão, mas jogou longe para que ele tivesse que ir buscar.