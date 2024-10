Após perder de virada no Mestalla, o Valencia assumiu a lanterna do Campeonato Espanhol - Divulgação / Valencia CF

Após perder de virada no Mestalla, o Valencia assumiu a lanterna do Campeonato EspanholDivulgação / Valencia CF

Publicado 22/10/2024 16:19 | Atualizado 22/10/2024 16:27

A torcida do Valencia protestou após a derrota de virada por 3 a 2 para o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol, e impediu os jogadores de saírem do Estádio Mestalla na noite da última segunda-feira (21). O elenco permaneceu no local até o início da madrugada.

Leia mais: Jogador perde dedos da mão em explosão dentro do campo

No total, foram quase duas horas de espera, segundo o jornal espanhol 'Marca'. Antes mesmo do jogo, vários torcedores levaram cartazes pedindo a saída do presidente Lay Hoon Chan e do proprietário Peter Lim. Os dois empresários estão no comando do clube desde 2014.

Depois de vaiarem a equipe durante o confronto, os espanhóis continuaram protestando do lado de fora, com gritos de "não vão sair".

Leia mais: Endrick chama atenção com novo penteado em treino do Real Madrid

Ainda de acordo com a imprensa local, a polícia precisou intervir, especialmente em dois momentos: quando tentaram atear fogo em caçambas de lixo nas ruas e ao se dirigirem para o local onde estavam estacionados os carros dos atletas.



Quando o elenco deixou o estádio, a quantidade de pessoas nas ruas já havia diminuído. Mesmo assim, saíram escoltados por policiais.

Leia mais: Raphinha critica influenciador do Barcelona que o provocou

Com a derrota, o Valencia foi ultrapassado pelo Las Palmas - que ainda não tinha vencido no Campeonato Espanhol - e assumiu a lanterna da competição, com seis pontos.