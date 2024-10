Caíque, goleiro do Grêmio - Reprodução/Redes sociais

Caíque, goleiro do GrêmioReprodução/Redes sociais

Publicado 22/10/2024 15:36

O clássico entre Internacional e Grêmio pelo Brasileirão, disputado no último sábado (19), segue rendendo nos bastidores após a vitória do Colorado por 1 a 0 no Beira-Rio. Na descida dos jogadores do Tricolor Gaúcho aos vestiários, torcedores do time da casa provocaram os gremistas e o goleiro Caíque arremessou uma bola de esparadrapos em direção à arquibancada, acertando uma criança. O arqueiro pediu desculpas pelo caso e disse que não teve a intenção.

O pai do jovem de 11 anos registrou Boletim de Ocorrência e o goleiro usou suas redes sociais para dar sua versão sobre o caso.



"Passando aqui para esclarecer algo que ocorreu no último sábado no clássico Gre-Nal. Primeiramente para me desculpar com a família, com a criança também. Errei em ter arremessado uma bolinha de esparadrapo. Mas não tive intenção nenhuma de jogar, de direcionar a uma criança", disse Caíque.



"Tenho um filho de 6 anos e jamais queria, como muitas pessoas estão dizendo que eu agredi uma criança. Errei sim em jogar essa bolinha, mas não tive intenção de direcionar a uma criança", explicou.

"Passando só para esclarecer isso, pedir desculpas à família, à criança. Já entrei em contato com o pai, mandei mensagem, pedi para os meus empresários mandarem mensagem, advogado também. Só para esclarecer e dizer que não houve agressão nenhuma. Errei em arremessar a bolinha, infelizmente atingiu uma criança, mas só passando para esclarecer o que ocorreu. Obrigado."



O Grêmio havia emitido nota oficial repudiando possível ato de injúria racial que teria sido praticado por um torcedor do Internacional em direção aos gremistas, mas isso não se juntou ao caso.



Por outro lado, o Internacional rebateu, pedindo providências após a atitude de Caíque.

"O Inter já encaminhou, a pedido da polícia civil, as imagens de câmeras de segurança para a investigação. Conforme a ocorrência, uma criança foi atingida com um objeto formado por esparadrapo atirado na saída do campo. A CBF também acompanha o fato. Assim que souberam do fato, Inter e Brio acolheram pai e filho e prestaram a assistência necessária."