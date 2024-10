Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas de São Januário - Matheus Lima / Vasco

Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas de São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 22/10/2024 14:24

Rio - Após eliminação na Copa do Brasil , o Vasco volta o foco para o Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada. A torcida cruz-maltina esgotou os ingressos para apoiar o time em São Januário na próxima quinta-feira (24), diante do Cuiabá.

O confronto, válido pela 19ª rodada da competição, será às 19h (de Brasília).

O Gigante da Colina não vence há cinco rodadas e viu a pontuação de corte da zona de rebaixamento subir no último fim de semana. Depois de perder para o São Paulo, por 3 a 0 , o Vasco ficou com cinco de vantagem sobre o Corinthians, o primeiro dentro do Z-4.