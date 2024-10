Payet em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Payet em treino do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 22/10/2024 15:30

Rio - Um dos principais nomes do elenco do Vasco, Dimitri Payet, de 37 anos, poderá não cumprir o contrato até o fim. De acordo com o portal "GE", o Cruz-Maltino acredita que o francês não tem dado a contribuição esperada, e o próprio veterano está insatisfeito com o momento no clube carioca.

Dimitri Payet tem o salário mais alto do elenco do Vasco e deu uma contribuição importante na luta contra o rebaixamento no ano passado. Porém, a sequência de lesões acabaram desanimando o francês no começo de 2024. O veterano era visto como alguém triste e isolado no elenco.

Com a chegada de Pedrinho como presidente e a contratação de Philippe Coutinho, Payet acabou decidindo permanecer no Vasco no segundo semestre. Porém, o francês continuou não conseguindo ter tanto espaço no elenco mesmo após as mudanças.

De acordo com o portal, a comissão técnica entende que é difícil escalar Coutinho e Payet juntos e preferência tem sido dada ao brasileiro. Com isso, existe uma boa possibilidade do francês deixar o clube carioca ao fim do ano e não atuar até o término do seu contrato em junho de 2025.