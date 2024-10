Vegetti é o principal jogador do Vasco nesta temporada - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 21/10/2024 16:46 | Atualizado 21/10/2024 16:48

Rio - Principal jogador do Vasco Vegetti igualou sua temporada com mais gols na carreira por um só clube no último sábado (19). O camisa 99 balançou a rede de São Januário no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG , em jogo que selou a eliminação do Cruz-Maltino na semifinal da Copa do Brasil.

Com o ótimo desempenho, o centroavante chegou aos mesmos 20 tentos de 2021, quando vestia a camisa do Belgrano, da Argentina. Naquela oportunidade, disputou 38 jogos no total. Agora, em 2024, já entrou em campo 46 vezes.

No ano passado, fez 23 gols, mas atuando nos dois times. Antes de chegar ao Rio de Janeiro, em agosto, marcou 13 vezes pelo Belgrano. Depois, fez dez para ajudar o Gigante da Colina na fuga da zona de rebaixamento.

Além de ser peça-chave no Vasco, Vegetti é um dos destaques da posição no país. No Brasileirão, ocupa a terceira colocação na lista de artilheiros da competição, empatado em nove gols com Luciano, do São Paulo, e Flaco López, do Palmeiras.

Já na Copa do Brasil, mesmo eliminado, é o grande nome para ser o maior goleador desta edição do torneio , com sete gols. Ele, inclusive, balançou a rede em todas as fases e foi decisivo para que o Cruz-Maltino chegasse entre os semifinalistas.

Regularidade nos últimos anos

Vegetti tem marca expressiva de pelo menos dez gols marcados por temporada desde 2019. De lá para cá, vestiu a camisa de três times diferentes (Instituto, Belgrano e Vasco) e mostrou regularidade.



O ano menos artilheiro foi 2020, quando mandou a bola para a rede 14 vezes.

Foco na reta final



Agora, com o elenco cruz-maltino, o argentino foca nos últimos jogos pelo Vasco em 2024. No Campeonato Brasileiro, o time comandado por Rafael Paiva não vence há cinco rodadas e viu a pontuação de corte da zona de rebaixamento subir.

São somente cinco de vantagem para o Corinthians, primeiro time no Z-4.

O próximo compromisso será contra o Cuiabá, quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), em São Januário, em jogo adiado da 19ª rodada.