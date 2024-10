Rayan, do Vasco, foi absolvido por expulsão contra o Athletico-PR - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 21/10/2024 14:34

Rio - O atacante Rayan, do Vasco, foi absolvido pela 1ª Primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira (21). O tribunal entendeu que não houve agressão do jogador cruz-maltino contra Esquivel, do Athletico, quando as equipes se enfrentaram no dia 11 de setembro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Com a decisão, Rayan está à disposição de Rafael Paiva. O jovem fica liberado para atuar contra o Cuiabá, na próxima quinta-feira (24), em São Januário, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão.

A Procuradoria havia denunciado Rayan no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em "praticar agressão física durante a partida". Ele poderia pegar de 4 a 12 jogos de suspensão.

Rayan foi expulso ainda no primeiro tempo do jogo contra o Athletico-PR pela entrada dura em Esquivel. Mesmo com um a menos, o Cruz-Maltino conseguiu superar o Furacão e avançou na Copa do Brasil, mas foi eliminado do torneio pelo Atlético-MG no último sábado (19).